Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Milli aranın son günü birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Bu mücadeleler öncesi şu ana kadar küme düşen ve yükselen takımlar belli oldu. İşte detaylar...
A LİGİ'NDEN B LİGİ'NE DÜŞEN TAKIMLAR
Türkiye
Çekya
ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR
Fransa
Belçik
KÜME YÜKSELEN TAKIMLAR
B Ligi'nden A Ligi'ne
Avusturya
İsveç
C Ligi'nden B Ligi'ne
Karadağ
D Ligi'nden C Ligi'ne
Andorra
Cebelitarık
Azerbaycan
Litvanya
Lihtenştayn