Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Milli aranın son günü birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Bu mücadeleler öncesi şu ana kadar küme düşen ve yükselen takımlar belli oldu. İşte detaylar...