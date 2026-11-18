Bonuslar hariç yıllık 6 milyon 250 bin euro seviyesine maaş alan Arda Güler'in bu imzadan sonra yılda 8 milyon civarında net maaş alacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Arda Güler'in sözleşmesinde 800 milyon euroluk serbest kalma maddesinin olacağını basına yansımıştı. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ARDA GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Milli yıldızımız Arda Güler'den de açıklama geldi. Yıldız oyuncu açıklamasında şunları söyledi:

Geçmişte yazılan tarih ve gelecekte yazılacak olan tarih. Real Madrid formasını ilk giydiğimde, muazzam bir tarihin parçası olduğumu biliyordum. Bugün aynı gururu ve mutluluğu, ancak çok daha büyük bir sorumluluk duygusuyla hissediyorum.

Dünyanın en büyük kulübünde, futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırmış efsanelerin izinden gitmek benim için büyük bir onur. Hayalim, bu formayı daha uzun yıllar boyunca giymek, birlikte yeni şampiyonluklar kazanmak ve bir gün bu eşsiz tarihe kendi izimi bırakmak.

"BU KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMAYA DEVAM ETTİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

İlk günden beri yanımda olan herkese; başta başkanımız Florentino Pérez olmak üzere, aileme, takım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım tüm teknik ekibe ve personele teşekkür ederim. Ayrıca, bize her zaman sonsuz destek veren dünyanın dört bir yanındaki Madridistalara da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Birlikte daha nice harika günlere! Bu kulübün bir parçası olmaya devam ettiğim için çok mutluyum.