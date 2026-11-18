Milli maç arasının sona ermesiyle gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. 12. haftada oynanacak kritik karşılaşmalarla zirve yarışı kaldığı yerden devam ederken, futbolseverler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç programını araştırmaya başladı. Haftanın fikstürü, maç günleri ve saatleri ise gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 12. hafta maçları hangi gün?