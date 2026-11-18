Milli maç arasının sona ermesiyle gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. 12. haftada oynanacak kritik karşılaşmalarla zirve yarışı kaldığı yerden devam ederken, futbolseverler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç programını araştırmaya başladı. Haftanın fikstürü, maç günleri ve saatleri ise gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 12. hafta maçları hangi gün?
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026-2027 Trendyol Süper Lig 12. hafta maçları 21 Kasım 2026 Cumartesi günü başlayacak. Millî maç arasının ardından lig mücadeleleri yeniden başlıyor.
Süper Lig'de 12. hafta 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak Gençlerbirliği – Gaziantep FK maçı ile başlayacak.
SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI
21 Kasım Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği – Gaziantep FK
16.00 Amed – Çaykur Rizespor
16.00 Galatasaray – Samsunspor
19.00 Kocaelispor – Fenerbahçe
22 Kasım Pazar
13.30 Erzurumspor – Göztepe
16.00 Kasımpaşa – Alanyaspor
16.00 Konyaspor – Beşiktaş
19.00 Trabzonspor – Eyüpspor
23 Kasım Pazartesi
- 20.00 Başakşehir – Çorum FK