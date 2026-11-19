FETHİYESPOR, sahasında konuk ettiği Kütahyaspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmada kırmızı kart gören lacivert-beyazlılar, mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Nesine 2. Lig'de mücadele eden Fethiyespor, Kütahyaspor karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıktı. Ev sahibi ekip, 23. dakikada Bora Aydınlık'ın golüyle öne geçti. 51. dakikada Enes Şahin'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Fethiyespor, skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın 57. dakikasında Şahan Akyüz'ün kırmızı kart görmesiyle Fethiyespor sahada 10 kişi kaldı. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Kütahyaspor, 79. dakikada Sedat Cengiz'in golüyle farkı bire indirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fethiyespor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, eksik kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmayarak taraftarına üç puan sevinci yaşattı.