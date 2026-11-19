Galatasaray'da yoğun maç takvimi öncesinde sakatlık sorunları gündemdeki yerini koruyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte, Rafael Leao'nun sakatlığı nedeniyle 30 Kasım'da Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyemeyeceği öğrenildi. Portekizli yıldızın yokluğu, teknik heyetin maç öncesi planlarını da etkiledi.
RAFAEL LEAO'NUN SAKATLIĞININ CİDDİYETİ BELLİ OLDU
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında topuk pası vermeye çalışırken sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael Leao'nun MR sonuçlarında sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklenen 27 yaşındaki Portekizli yıldızın rehabilitasyon süreci yoğun şekilde devam ediyor.
SAMSUNSPOR, ASTON VİLLA VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA YOK
Sağlık ekibinin son değerlendirmelerinin ardından Rafael Leao'nun sahalara dönüş takvimi de netleşti. Tecrübeli futbolcu, Samsunspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
30 Kasım'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde de takımını yalnız bırakacak olan yıldız oyuncunun, aralık ayı başında oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesine yetiştirilmesi hedefleniyor. Teknik heyetin, Leao'yu tamamen iyileşmeden sahaya sürerek yeni bir sakatlık riski almak istemediği öğrenildi.