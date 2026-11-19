Galatasaray'da yoğun maç takvimi öncesinde sakatlık sorunları gündemdeki yerini koruyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte, Rafael Leao'nun sakatlığı nedeniyle 30 Kasım'da Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyemeyeceği öğrenildi. Portekizli yıldızın yokluğu, teknik heyetin maç öncesi planlarını da etkiledi.