REAL Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesinin 30 Haziran 2032'ye kadar uzatıldığını açıkladı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Real Madrid ile Arda Güler'in sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Buna göre 21 yaşındaki futbolcu, 30 Haziran 2032'ye kadar Real Madrid forması giymeye devam edecek. Temmuz 2023'te 18 yaşındayken Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde geçirdiği dört sezonda 126 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu, bu süreçte 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 5 kupa kazandı.

ADAY GÖSTERİLDİLER

A Milli Futbol Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Arda Güler, şu ana kadar ay-yıldızlı formayla 38 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu, geçtiğimiz eylül ayında ise 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Genç Oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Bu arada Arda'nın takım arkadaşı dünyaca ünlü yıldız isim Kylian Mbappe, sözleşme yenileme haberinin ardından "Teşekkürler, bu gece daha iyi uyuyacağım" mesajını paylaştı. Arda ise "Birlikte yapmamız gereken daha fazla şey var, sen en iyisisin" diye yanıtladı. Öte yandan Avrupa'da forma giyen milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2026 Globe Soccer Ödülleri'nde 'Yılın Yükselen Oyuncusu' ödülüne aday gösterildi. Globe Soccer Ödülleri'nin 17'ncisi bu yıl, 28 Aralık'ta Dubai'de sahiplerini bulacak. Organizasyonda 14 kategoride adaylar açıklanırken, halk oylaması 30 Kasım'a kadar devam edecek.