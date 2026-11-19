MUĞLALI milli yüzücü Elif Oral, Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlu Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalama kategorisinde dünya ikincisi oldu. Dünya rekoru ve 10 madalyayla şampiyonadan dönen Özel Sporcular Down Yüzme Milli Takımı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından kabul edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlu Dünya Yüzme Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atan Özel Sporcular Down Yüzme Milli Takımı'nı makamında kabul etti.