NBA 'de Houston Rockets formasıyla başarılı performansını sürdüren milli basketbolcu Alperen Şengün 'den kötü haber geldi. Rockets'ın Indiana Pacers ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlık yaşayan 23 yaşındaki yıldız oyuncu, karşılaşmaya devam edemedi. Alperen'in sakatlığının boyutu ve parkelere ne zaman döneceği ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

'İKİ GÖZÜNE DE DARBE ALDI'

Mücadelenin ardından milli basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen'in sağ gözünde şişlik bulunduğunu, sol gözünün korneasında ise çizik olabileceğini belirtti. Udoka, "Sağ gözünde şişlik var. İki gözüne de darbe aldı. Sol gözünün korneasında bir çizik olduğunu düşünüyorum. Bunun iyileşme süresi açısından ne anlama geldiğinden emin değilim ancak umarım durumu iyidir" ifadelerini kullandı.