İspanya LaLiga devi Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatarak genç yıldızın geleceğini güvence altına aldı.
Kulübün resmi açıklamasının ardından Arda'nın sosyal medya paylaşımına takım arkadaşlarından tebrik mesajları yağarken, Kylian Mbappe'nin yaptığı esprili yorum ise kısa sürede gündem oldu. Fransız yıldızın, Arda'ya verdiği destek dikkat çekti.
MBAPPE'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Real Madrid'in hücum hattında Arda Güler'in hazırladığı pozisyonlardan ve asistlerinden en çok yararlanan isimlerin başında gelen Kylian Mbappe, genç yıldızın sözleşme yenileme paylaşımına kayıtsız kalmadı. Fransız yıldız, Arda'nın paylaşımının altına "Teşekkürler, bu gece daha iyi uyuyacağım" yorumunu bıraktı. Mbappe'nin esprili ve samimi mesajı, takım arkadaşının Real Madrid'de kalmasından duyduğu memnuniyeti ortaya koyarken taraftarların da ilgisini çekti.
MADRİD'DE DÖRDÜNCÜ SEZONUNDA BAŞARILARA İMZA ATTI
Temmuz 2023'te henüz 18 yaşındayken Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla dördüncü sezonunda 126 resmi karşılaşmada görev alarak 22 gol ve 32 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu, İspanyol ekibiyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 5 kupa kazandı. Arda, geçtiğimiz eylül ayında ise Şampiyonlar Ligi'nde "Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu" ödülüne layık görülerek yükselen performansını bireysel bir başarıyla da taçlandırdı.