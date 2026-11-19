MADRİD'DE DÖRDÜNCÜ SEZONUNDA BAŞARILARA İMZA ATTI

Temmuz 2023'te henüz 18 yaşındayken Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla dördüncü sezonunda 126 resmi karşılaşmada görev alarak 22 gol ve 32 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu, İspanyol ekibiyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 5 kupa kazandı. Arda, geçtiğimiz eylül ayında ise Şampiyonlar Ligi'nde "Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu" ödülüne layık görülerek yükselen performansını bireysel bir başarıyla da taçlandırdı.