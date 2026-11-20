Haberde, Arda Güler'in sabit maaşındaki söz konusu artışın bonuslarına da yansıyacağı ifade edildi. Milli futbolcunun bonusların hepsini hak etmesi durumunda kazancının 13,02 milyon euroya ulaşması bekleniyor.

BONUSLARLA DAHA DA ARTACAK

BU SEZON NE YAPTI?

Real Madrid formasıyla bu sezon toplamda 14 maçta forma giyen Arda Güler, 854 dakikada 4 gol – 7 asist katkısı yaptı.

REAL MADRID KARİYERİ

21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 126 karşılaşmada görev aldı. 6,746 dakika süre alan yıldız oyuncu, bu zaman zarfında rakip fileleri tam 22 kez havalandırırken, 32 de asist yaptı.