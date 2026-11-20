Real Madrid'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, İspanyol devindeki geleceğini uzun vadeli olarak güvence altına aldı. Sözleşmesi 2032 yılına kadar uzatılan 21 yaşındaki milli yıldızın yeni anlaşmasının ardından gözler kazanacağı ücrete çevrildi. İspanyol basınında yer alan haberde, Arda Güler'in yeni sezonda alacağı maaşa ilişkin dikkat çeken detaylar paylaşıldı.
İSPANYOLLAR DUYURDU
Genç orta saha oyuncusunun, yeni kontratın ardından brüt sabit maaşının tam 2 katına çıkacağı belirtildi.
KAZANCI 10,42 MİLYON EURO
La Razon'un Capology'e dayandırdığı habere göre, milli futbolcunun 2025-26 sezonundaki 5,21 milyon euro brüt sabit maaşı, 2026-27 sezonunda tam iki katına çıkarak 10,42 milyon euroya ulaşacak.
BONUSLARLA DAHA DA ARTACAK
Haberde, Arda Güler'in sabit maaşındaki söz konusu artışın bonuslarına da yansıyacağı ifade edildi. Milli futbolcunun bonusların hepsini hak etmesi durumunda kazancının 13,02 milyon euroya ulaşması bekleniyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Real Madrid formasıyla bu sezon toplamda 14 maçta forma giyen Arda Güler, 854 dakikada 4 gol – 7 asist katkısı yaptı.
REAL MADRID KARİYERİ
21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 126 karşılaşmada görev aldı. 6,746 dakika süre alan yıldız oyuncu, bu zaman zarfında rakip fileleri tam 22 kez havalandırırken, 32 de asist yaptı.