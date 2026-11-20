Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 yenilgi ve 3 beraberlik alıp son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Göztepe, ilk milli ara sonrası toparlandı.

Türkiye'nin Uluslar Ligi A Grubu'nda oynadığı Fransa, İtalya ve Belçika maçları için verilen 22 günlük aranın bitiminde ilk olarak Eyüpspor deplasmanına çıkan Göztepe rakibini 4-0 yenerek iyi bir seri başlattı.

Ertesi hafta yine deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup edip evinde Çorum FK engelini 2-0'la aşan Göz-Göz, İstanbul'da Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

İkinci milli ara öncesi son maçında ise Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda İstanbul Başakşehir'e 2-1 yenilen Göztepe moral bozukluğu ile lige ara verdi.

GÖZTEPE TAM KADRO

Sakatlıkları düzelen sağ bek Ogün Bayrak ve Gambiyalı stoper Sonko Sundberg'in iyileşmesiyle tam kadro çalışmaya başlayan Göztepe, ikinci milli aranın ardından oynayacağı Erzurumspor FK maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı.

Milli araları hem fiziksel hem de mental olarak iyi değerlendiren İzmir ekibi, Erzurumspor FK maçıyla yeniden çıkışa geçmek için galibiyete odaklandı.