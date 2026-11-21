Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Aras Kargo ile Fenerbahçe Medicana arasında bugün İzmir'de oynanması planlanan karşılaşma ertelendi. Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde, müsabakanın ertelendiği belirtildi. Aras Kargo Kulübü, AXA Sigorta Kupa Voley'de dün Eczacıbaşı Peron İstanbul ile yaptıkları maç öncesi sporcular ve teknik ekipte gıda zehirlenmesi şüphesi belirtilerinin ortaya çıktığını, müsabaka sırasında şikayetlerin artmasına rağmen sporcuların sorumluluk bilinciyle karşılaşmayı tamamladığını açıklamış ve Fenerbahçe Medicana mücadelesinin ertelenmesi için başvuruda bulunulduğunu duyurmuştu.

BİLETLER GEÇERLİ OLACAK

Karşılaşmanın ertelenmesinin ardından müsabaka biletlerine ilişkin kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Karşılaşmanın yeni tarihi Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından belirlendiğinde, mevcut biletleriniz maçın yeni tarihinde geçerli olacaktır. Dileyen taraftarlarımız ise biletlerini iade edebilecektir. İade işlemlerine ilişkin detaylı bilgilendirme Biletinial tarafından paylaşılacaktır."