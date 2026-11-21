Genç teknik adam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlk yarıdan sonra 10 oyuncunun tamamını değiştiremediğim için dört oyuncu değiştirdim. Şimdi tam olarak neyin yanlış gittiğini ve hazırlıkta nerede hata yaptığımı bulmam gerekiyor. Bugünkü maçın, bir buçuk yıldır antrenman yaptığımız ve bu sayede olumlu sonuçlar ve zaferler elde ettiğimiz oyun tarzından çok uzak olduğunu vurgulayabilirim.

Bağlamı dikkate almalısınız. Çok fazla süre alamayan futbolcu vardı, bu yüzden muhtemelen konsantrasyon eksikliği yaşadılar ve bu da oyun standartlarımıza uymalarını engelledi. Rakip sahanın son yaratıcılıktan uzak kaldık ve çok aceleci kararlar aldık. Çok üzgünüz ve şimdi zorlu ve önemli bir işimiz var.

FENERBAHÇE MAÇI

"Bu karşılaşmayı bana bir buçuk yıl önce sorsaydınız, çok daha olumlu olurdum, ama şimdi gerçekler değişti. Bir ay önce bile daha iyi olduğumuzu söylerdim ama şimdi Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktörü var, onun liderliğinde çok iyi başladılar ve ilerlemeye devam ediyorlar. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası kazanmış oyuncuları var. Favori Fenerbahçe."