Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli ekipten transfer olduğu İspanyol temsilcisi Real Madrid ile sözleşmesini 2032'ye kadar uzatan milli futbolcu Arda Güler'i tebrik etti. Yıldırım, kulübün internet sitesinde yer alan mektubunda, "Real Madrid ile sözleşme uzatma görüşmelerinin tamamlandığını ve yeni sözleşmenin 2032 yılına kadar uzatılmış olduğunu memnuniyetle takip ettim ve bundan çok büyük bir gurur duydum" dedi.

SENİ TAKDİRLE İZLEDİK

Yıldırım, mektubunda şunları kaydetti: "Ülke olarak tanıklık ettiğimiz bu imza; senin futbola adanmışlığının, bağlılığının, çalışmanın, azminin ve emeğinin çok kıymetli bir sonucudur. Şahsım, yönetim kurulu üyelerimiz ve Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; senin hem kulübümüzdeki hem de ulusal ve uluslararası sahalardaki sporcu ve sportmen kimliğini her zaman takdirle izledik, izlemeye devam edeceğiz. İyi ki Fenerbahçelisin ve iyi ki bizim şanlı armamızı ve formamızı taşıdın. Sana, sevgili ailen ile beraber üstün başarılarla dolu yeni bir dönem dileriz."