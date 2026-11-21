Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ı ziyaret etti. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunuyor. Erdoğan, Suudi Arabistan'ın futbol takımlarından Al Nassr'ı ziyaret etti.

Necmeddin Bilal Erdoğan, ziyarette dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile de bir görüşme gerçekleştirdi ve fotoğraf çektirdi. Al Nassr'ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Al Nassr, bu sabah Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ı ağırladı" ifadelerine yer verildi. Daha sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin açılış programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Necmeddin Bilal Erdoğan, farklı kültürlere saygı duymanın önemine inandıklarını, çünkü kültürün bir renk gibi olduğunu belirtti. Erdoğan, "Defalarca söylediğim gibi mavinin yeşilden daha güzel ya da daha üstün olduğunu savunamazsınız, çünkü farklı bir kültür sadece farklıdır ve hepsi değerlidir. Bir renk aniden ortadan kalksaydı hepimiz üzülürdük, artık o rengi göremezdik. Buna inanmanın dünyadaki barışa giden ilk adım olduğunu düşünüyorum." dedi.