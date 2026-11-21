Haberler Spor Fenerbahçe taraftarına müjde! Yıldız isim beklenenden erken dönüyor Fenerbahçe taraftarına müjde! Yıldız isim beklenenden erken dönüyor Dizinden geçirdiği operasyonun ardından tedavisi süren Marco Asensio'dan sevindiren haber geldi. İspanyol yıldızın, uygulanan tedavi yöntemi sayesinde sahalara beklenenden 2 ila 4 hafta daha erken dönmesi bekleniyor. HABER MERKEZİ









Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Marco Asensio'nun tedavi sürecinde sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Sol dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle operasyon geçiren İspanyol yıldızın rehabilitasyonunda önemli aşamaları geride bıraktığı ve sahalara dönüşü için umutların arttığı belirtildi.

İKİ İLA DÖRT HAFTA ERKEN DÖNEBİLİR Tedavi süreci devam eden 30 yaşındaki futbolcunun, sahalara öngörülenden daha erken dönme ihtimali gündeme geldi. Asensio'ya uygulanan kırmızı ışık tedavisinin iyileşme sürecini hızlandırabileceği ve İspanyol yıldızın takıma 2 ila 4 hafta daha erken katılabileceği belirtildi.