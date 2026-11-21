Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Marco Asensio'nun tedavi sürecinde sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Sol dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle operasyon geçiren İspanyol yıldızın rehabilitasyonunda önemli aşamaları geride bıraktığı ve sahalara dönüşü için umutların arttığı belirtildi.
İKİ İLA DÖRT HAFTA ERKEN DÖNEBİLİR
Tedavi süreci devam eden 30 yaşındaki futbolcunun, sahalara öngörülenden daha erken dönme ihtimali gündeme geldi. Asensio'ya uygulanan kırmızı ışık tedavisinin iyileşme sürecini hızlandırabileceği ve İspanyol yıldızın takıma 2 ila 4 hafta daha erken katılabileceği belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sakatlığı öncesinde Fenerbahçe formasıyla sezonun ilk bölümünde 8 resmi maçta görev alan Marco Asensio, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi ise tedaviye vereceği yanıta göre netlik kazanacak.