Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor, bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadelede gözler sahaya çıkacak ilk 11'ler ve maçın sonucuna çevrilecek.

Saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Fatih Tokail olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. AVAR'da ise Suat Güz eşlik edecek.