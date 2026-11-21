Süper Lig'de heyecan 12. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Galatasaray, sahasında Samsunspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı tarih, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Galatasaray - Samsunspor maçına ilişkin merak edilenler ve muhtemel 11'ler...