İzmirli genç dansçı Seden Öncü, uluslararası arenada elde ettiği başarıyla Türkiye'ye gurur yaşattı. 11-15 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul'da, The Green Park Pendik Hotel & Convention Center'da düzenlenen WDSF Stage Dance World Championship 2026 kapsamında gerçekleştirilen Show Dance Stage Mega Team (Yetişkinler) kategorisinde yarışan Öncü, takım arkadaşlarıyla birlikte dünya ikinciliğini elde etti.

21 ülkeden 1.656 sporcunun katıldığı organizasyonda, 25 kişilik ekibin sahnelediği "The Greatest" adlı gösteri, Show Dance Stage Mega Team kategorisinde ikincilik derecesine layık görüldü. 15-25 yaş aralığındaki dansçılardan oluşan takım, güçlü koreografisi ve sahne performansıyla uluslararası yarışmada önemli bir başarıya imza attı. Seden Öncü'nün uluslararası başarısının arkasında disiplinli bir çalışma ve uzun yıllara dayanan dans eğitimi bulunuyor. Daha önce Türkiye Dans Sporları Federasyonu Modern-Jazz-Show Dans Türkiye Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisi kadın-erkek Duo Jazz branşında partneri Tuna Çakbak ile Türkiye şampiyonu olan genç dansçı, bu başarısının ardından dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı. Türkiye şampiyonluğuyla başladığı uluslararası yolculuğunu dünya ikinciliğiyle taçlandıran Seden Öncü, genç yaşına rağmen dans alanındaki iddiasını uluslararası sahnede de ortaya koydu.