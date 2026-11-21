Gaziantep FK ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada yaşanan talihsiz pozisyon yürekleri ağza getirdi. Rakibiyle kafa kafaya çarpışmasının ardından yerde kalan Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Abena için sağlık ekipleri seferber oldu. İlk müdahalesi sahada yapılan futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SAHAYA AMBULANS GİRDİ
Çarpışmanın hemen ardından oyun durdurulurken sağlık ekipleri hızla sahaya girdi. Saha içindeki ilk müdahalenin ardından durumun ciddiyeti üzerine sahaya ambulans çağrıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık görevlilerinin kontrolünde ambulansa alınan Abena, tetkik ve tedavisinin devamı için doğrudan hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.