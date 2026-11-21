Gaziantep FK ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada yaşanan talihsiz pozisyon yürekleri ağza getirdi. Rakibiyle kafa kafaya çarpışmasının ardından yerde kalan Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Abena için sağlık ekipleri seferber oldu. İlk müdahalesi sahada yapılan futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.