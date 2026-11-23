TRENDYOL 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü ile Orfa Yapı Pendikspor karşılaştı. Manisa FK ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 yendi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın 82. Dakikasında Manisa FK Benrahou ile skoru1-0 yaptı. 90+4'te Vargas 2-0 yaptı. Maç bu skorla sona erdi. Manisa FK puanının 16'ya çıkarırken, Pendikspor ise 14 puanda kaldı. 82'de Kadir'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Anziani topu Benrahou ile buluşturdu. Ön direk önünde göğsüyle topu kontrol eden Benrahou sol ayağıyla kaleci Emir'in üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. 1-0 90+3'te Pendikspor'un kullandığı korner vuruşunun sonrası hızla atağa kalkan Manisa FK'da Anziani'nin pasına hareketlenen Vargas skoru belirledi: 2-0.