TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Menemen FK, karşılaşmanın 46. dakikasında Alican Özfesli'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, maçın büyük bölümünü üstün götürmesine rağmen 87. dakikada Erne Fansa'nın kendi kalesine attığı golle beraberliğe engel olamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. Menemen FK, kendi sahasında öne geçtiği karşılaşmada galibiyeti son bölümde kaçırdı.