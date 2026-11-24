UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar, maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın kanalı bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 PUAN TOPLADI
Kupa 1'e 36 takımlı lig aşamasından katılan Galatasaray, ilk iki maçında Sporting'e deplasmanda 3-1, Barcelona'ya ise sahasında 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Lille'i deplasmanda 4-2, dördüncü haftada ise Stuttgart'ı sahasında 2-0 yenerek çıkışa geçti. Dört maçta 6 puan toplayan Galatasaray, 5. haftaya 18. sırada girdi.
ASTON VİLLA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI
İngiltere temsilcisi Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. Ardından Fenerbahçe'yi 6-0, Viking'i ise 3-1 yenerek üst üste üç galibiyet aldı. Dördüncü haftada Barcelona deplasmanında 3-0 kaybeden İngiliz ekibi, topladığı 9 puanla 6. sırada bulunuyor.
GALATASARAY - ASTON VİLLA MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER VE MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray'da Aston Villa karşılaşması öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Tedavileri süren Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Rafael Leao'nun yanı sıra dizinden operasyon geçiren Victor Osimhen de mücadelede forma giyemeyecek. UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği maçta görev alamayacak.
Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Deniz.
Aston Villa muhtemel 11: Suzuki, Maatsen, Harwood Bellis, Pau Torres, Wan Bissaka, Kamara, Goretzka, Alysson, McGinn, Manzambi, Jackson.