Haberler Spor GALATASARAY – ASTON VILLA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Galatasaray – Aston Villa maçı saat kaçta? Galatasaray – Aston Villa muhtemel 11'ler GALATASARAY – ASTON VILLA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Galatasaray – Aston Villa maçı saat kaçta? Galatasaray – Aston Villa muhtemel 11'ler Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise heyecanla beklenen karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray – Aston Villa maçı detayları… HABER MERKEZİ









UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar, maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın kanalı bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 PUAN TOPLADI Kupa 1'e 36 takımlı lig aşamasından katılan Galatasaray, ilk iki maçında Sporting'e deplasmanda 3-1, Barcelona'ya ise sahasında 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Lille'i deplasmanda 4-2, dördüncü haftada ise Stuttgart'ı sahasında 2-0 yenerek çıkışa geçti. Dört maçta 6 puan toplayan Galatasaray, 5. haftaya 18. sırada girdi.