Haberler Spor Osimhen Aston Villa maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı Osimhen Aston Villa maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı Galatasaray'da Aston Villa karşılaşması öncesinde sakat oyuncuların son durumu gündemin ilk sırasına yerleşti. Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai'nin takıma ne zaman döneceği merak edilirken Teknik Direktör Okan Buruk'tan beklenen açıklama geldi. İşte sarı-kırmızılılarda sakatlık yaşayan futbolcularla ilgili son gelişmeler... HABER MERKEZİ









Aston Villa ile oynanacak kritik mücadele öncesinde Galatasaray'da gözler sağlık ekibinden gelecek haberlere çevrildi. Sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai'nin son durumuna ilişkin Okan Buruk konuştu. Yıldız isimlerin sahalara dönüş takvimiyle ilgili merak edilen tüm detaylar netleşiyor.

VICTOR OSIMHEN ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI? Sol dizinden geçirdiği operasyonun ardından tedavi süreci devam eden Victor Osimhen, Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Basın toplantısında sakat oyuncuların son durumunu değerlendiren Okan Buruk, Osimhen'in kadroda olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Osimhen yarın olmayacak. Jakobs için bugün son bir kontrol yapacağız. Bir sonraki maç Osimhen ve Sallai için gidişata görebiliriz Beşiktaş maçında. Arada bir 6 gün var. Ama şu anda gözüken tek aday Jakobs. Antrenmana çıkabilirse yarın kadroda olabilir."