Aston Villa ile oynanacak kritik mücadele öncesinde Galatasaray'da gözler sağlık ekibinden gelecek haberlere çevrildi. Sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai'nin son durumuna ilişkin Okan Buruk konuştu. Yıldız isimlerin sahalara dönüş takvimiyle ilgili merak edilen tüm detaylar netleşiyor.
VICTOR OSIMHEN ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Sol dizinden geçirdiği operasyonun ardından tedavi süreci devam eden Victor Osimhen, Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Basın toplantısında sakat oyuncuların son durumunu değerlendiren Okan Buruk, Osimhen'in kadroda olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Osimhen yarın olmayacak. Jakobs için bugün son bir kontrol yapacağız. Bir sonraki maç Osimhen ve Sallai için gidişata görebiliriz Beşiktaş maçında. Arada bir 6 gün var. Ama şu anda gözüken tek aday Jakobs. Antrenmana çıkabilirse yarın kadroda olabilir."
OSIMHEN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?
Okan Buruk'un açıklamasına göre hem Victor Osimhen hem de Roland Sallai'nin tedavi ve iyileşme süreçleri yakından takip ediliyor. İki futbolcunun da Aston Villa maçının ardından 6 gün sonra Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş derbisinde gidişata göre kadroya dönme ihtimali bulunuyor.
3 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan golcü futbolcu, 7 Kasım'da kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilmişti.