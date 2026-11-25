UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da ağırladığı PSV'yi 5-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren goller Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappe (2) ve Vinicius Junior'dan geldi. Karşılaşmada sergilediği performansla dikkat çeken Arda Güler ise yaptığı şık asistle geceye damga vurdu.
ARDA GÜLER'DEN 2 ASİST
Maça 11'de başlayan ve 70 dakika sahada kalan milli futbolcu Arda Güler, Valverde ve Mbappe'nin attığı gollerde asisti yapan isim oldu.
VALVERDE HAYRAN KALDI
Özellikle Valverde'nin kaydettiği goldeki asistiyle konuşulan Arda Güler'in oyun zekası, izleyenleri bir kez daha hayran bıraktı. Golü atan Fede Valverde maç sonu yaptığı açıklamada Arda Güler'in kendisine yaptığı asisti öve öve bitiremedi.
"SANKİ ENSESİNDE GÖZÜ VAR"
28 yaşındaki yıldız futbolcu, "Sanki Arda Güler'in ensesinde gözü var. Beni ne gördü ne duydu, inanılmaz!" diye konuştu.
"BERNABEU'NUN GÖZDESİ"
Öte yandan İspanya'da yayın yapan TeleMadrid, 21 yaşındaki yıldız için 'Santiago Bernabeu'nun gözdesi' ifadesini kullanırken, "Real Madrid taraftarları, Arda Güler'i çok seviyor. Arda da PSV maçında Valverde'ye yaptığı topuk asistiyle beraberliği getiren golü atıyor ve sihirle karşılık veriyor." cümlelerine yer verdi.
BU SEZON NE YAPTI?
Real Madrid formasıyla bu sezon toplamda 16 maçta forma giyen Arda Güler, 1.014 dakikada 4 gol – 9 asist katkısı yaptı.