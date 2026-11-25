Arda Güler'den akılalmaz asist! Valverde hayran kaldı: "Sanki ensesinde gözü var"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid , Santiago Bernabeu'da ağırladığı PSV'yi 5-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren goller Federico Valverde, Jude Bellingham , Kylian Mbappe (2) ve Vinicius Junior 'dan geldi. Karşılaşmada sergilediği performansla dikkat çeken Arda Güler ise yaptığı şık asistle geceye damga vurdu.

Maça 11'de başlayan ve 70 dakika sahada kalan milli futbolcu Arda Güler, Valverde ve Mbappe'nin attığı gollerde asisti yapan isim oldu.

VALVERDE HAYRAN KALDI

Özellikle Valverde'nin kaydettiği goldeki asistiyle konuşulan Arda Güler'in oyun zekası, izleyenleri bir kez daha hayran bıraktı. Golü atan Fede Valverde maç sonu yaptığı açıklamada Arda Güler'in kendisine yaptığı asisti öve öve bitiremedi.

"SANKİ ENSESİNDE GÖZÜ VAR"

28 yaşındaki yıldız futbolcu, "Sanki Arda Güler'in ensesinde gözü var. Beni ne gördü ne duydu, inanılmaz!" diye konuştu.