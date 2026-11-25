Aston Villa karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle burnunda kırık tespit edilen Galatasaraylı Deniz Gül, ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
DENİZ GÜL, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın milli oyuncusu Deniz Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk gol sevincini Aston Villa karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılı ekibin İngiliz temsilcisini sahasında 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Deniz Gül, Devler Ligi sahnesinde ilk kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Aston Villa maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle burnunda geniş bir cilt yaralanması ve eşlik eden kırık oluşan futbolcumuz Deniz Gül, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem Maslak'ta plastik cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarının katılımıyla bir operasyon geçirmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından durumu günlük olarak takip edilecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.