Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçında yaşanan olaylar nedeniyle açıklamada bulundu.

Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gürcistan'da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.