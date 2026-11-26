Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşmasında 25. dakikada Gürcistan polisinin taraftarlara müdahalesiyle gerginlik yaşandı. Olaylarda yaralanan bazı siyah-beyazlı taraftarlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 30 dakika duran mücadele yeniden başlarken, Başkan Erdoğan da Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile görüşerek gelişmeler hakkında bilgi aldı.

ÖMER ÇELİK: BEŞİKTAŞ TARAFTARI İNSANLIĞIN SESİ OLMUŞTUR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan'da yaşanan olaylar sonrası bir açıklama yaptı.

Ömer Çelik açıklamasında, "Gürcistan'da oynanan maçta "FİLİSTİN'e ÖZGÜRLÜK" pankartı ve FİLİSTİN BAYRAĞI açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez. Beşiktaş taraftarı insanlık ittifakı adına konuşmuş ve insanlığın sesi olmuştur. İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz. Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş yaşanan olaylar sonrası bir açıklama yaptı:

"Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı müsabaka öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınıyor, yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve kulüp yetkililerimiz, taraftarlarımızın stadyuma intikale başladığı andan itibaren süreci yakından takip etmektedir.

Taraftarlarımızın stadyuma girişinde güvenlik güçleri tarafından zorluk çıkarıldığının anlaşılması üzerine ivedilikle UEFA delegesi ile temasa geçilerek stadyumun tahliye kapılarının açılması sağlanarak taraftarlarımızın stadyuma hızlı ve güvenli bir şekilde girişi sağlanmıştır.

Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak Batum Başkonsolosluğumuz ve UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurur, her bir taraftarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz.

Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunar;

Gürcistan'da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz."