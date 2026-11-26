POLİS MÜDAHALE ETTİ

Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına bir müdahale gerçekleştirdi.

ASKERLER ŞİDDET UYGULADI

A Spor'un haberine göre; Batum'da Beşiktaş taraftarına stat içinde ve stat dışında Gürcü askerler tarafından müdahale var. Bazı taraftarlara şiddet de uygulandı.Beşiktaş yönetimi durumu kontrol altına almak ve olayları sonlandırmak için çalışıyor.