Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında Gürcistan'da oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına yaşanan olaylar damga vurdu. Maç sırasında askerler, tribündeki siyah-beyazlı taraftarlara müdahale etti.
"PROVOKASYONLARA GELMEYİN"
Beşiktaş anonsçusu maç öncesi taraftarlara, "Provokasyonlara gelmeyin" çağrısında bulundu.İsrailli taraftarların provokatif hareketleri nedeniyle zaman zaman tansiyonun yükseldiği gözlemlendi.
İSRAİLLİ FUTBOLCULARA ISLIK
Beşiktaş taraftarları, Hapoel Beer Sheva cephesi ısınmaya çıkarken ıslıklarla tepkisini gösterdi.
Öte yandan bu sırada tribünlerde Filistin ve Gazze için tezahüratlarda bulunuldu.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına bir müdahale gerçekleştirdi.
ASKERLER ŞİDDET UYGULADI
A Spor'un haberine göre; Batum'da Beşiktaş taraftarına stat içinde ve stat dışında Gürcü askerler tarafından müdahale var. Bazı taraftarlara şiddet de uygulandı.Beşiktaş yönetimi durumu kontrol altına almak ve olayları sonlandırmak için çalışıyor.