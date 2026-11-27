U EFA Avrupa Ligi 5'inci hafta müsabakasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan 'ın Batum kentindeki Batumi Dinamo Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, tribünlerde yaşanan olaylar ve polis müdahalesi nedeniyle 25'inci dakikada durdu. Siyahbeyazlı taraftarların Filistin'e destek için bayrak açması sonrası Gürcü polisi bayrağa müdahale etmeye çalıştı ve bu sebeple olayların fitili ateşlendi. Polislerin sert müdahalesine Beşiktaş taraftarı da karşılık verdi. Gazdan etkilenen bazı taraftarlara statta hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale ederken, stadyum hoparlörlerinden Beşiktaşlı taraftarlara sakin olmaları yönünde anons yapıldı. Olayların yaşandığı sırada Beşiktaşlı futbolcular tribünlerin önüne giderek taraftarlarla konuştu ve sakin olmaları yönünde telkinde bulundu.

Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı yaklaşık yarım saat duraklamanın ardından yeniden başladı. Bu arada maç oynandığı esnada Beşiktaş'tan bir açıklama yapıldı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak Batum Başkonsolosluğumuz ve UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurur, her bir taraftarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz. Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunar; Gürcistan'da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz." TFF'de yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın yanında olduklarını ve olayı takip edeceklerini belirtti.