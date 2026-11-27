UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta müsabakasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Dinamo Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, tribünlerde yaşanan olaylar ve polis müdahalesi nedeniyle 25'inci dakikada durdu. Siyahbeyazlı taraftarların Filistin'e destek için bayrak açması sonrası Gürcü polisi bayrağa müdahale etmeye çalıştı ve bu sebeple olayların fitili ateşlendi. Polislerin sert müdahalesine Beşiktaş taraftarı da karşılık verdi. Gazdan etkilenen bazı taraftarlara statta hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale ederken, stadyum hoparlörlerinden Beşiktaşlı taraftarlara sakin olmaları yönünde anons yapıldı. Olayların yaşandığı sırada Beşiktaşlı futbolcular tribünlerin önüne giderek taraftarlarla konuştu ve sakin olmaları yönünde telkinde bulundu.
27 DAKİKA SONRA DEVAM ETTİ
Gerginliğin devam etmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Morten Krogh, mücadeleyi durdurarak yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti. Her iki takım futbolcuları da hakem heyetinin ardından soyunma odasına yöneldi. Beşiktaşlı futbolcular, olayların ardından yaklaşık 27 dakika sonra sahaya döndü.
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı yaklaşık yarım saat duraklamanın ardından yeniden başladı. Bu arada maç oynandığı esnada Beşiktaş'tan bir açıklama yapıldı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak Batum Başkonsolosluğumuz ve UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurur, her bir taraftarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz. Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunar; Gürcistan'da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz." TFF'de yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın yanında olduklarını ve olayı takip edeceklerini belirtti.
TÜRKİYE TEK YÜREK
SÜPER Lig'de mücadele eden kulüpler, Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşmasının 25'inci dakikasında Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribüne müdahale etmesinin ardından resmi sanal medya hesaplarından Beşiktaş'a destek mesajları yayımladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Kocaelispor, Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor, Eyüpspor ve Kasımpaşa da yayımladıkları mesajlarla Beşiktaş ve siyah-beyazlı taraftarların yanında olduklarını duyurdu. Kulüplerin paylaşımlarında, tribünlerde yaşanan müdahale ve güvenlik zafiyetleri kınanırken, olaylardan etkilenen Beşiktaş taraftarlarına geçmiş olsun dilekleri iletildi. Mesajlarda ayrıca Türk futbolunun temsilcilerine ve taraftarlarına yönelik bu tür uygulamaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.
KARTAL ZULME TOKAT ATTI
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva karşı karşıya geldi. 75. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle öne geçen Beşiktaş, 79. dakikada Dusan Vlahovic ile farkı ikiye çıkardı. Ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mücadelenin 90. dakikasında Orkun Kökçü sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Hapoel Beer-Sheva, 90+3. dakikada Javon East'in golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.