Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş, dün Batum Stadı'nda karşılaştığı Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenmişti.

Siyah-beyazlıları taşıyan uçak, Alexander Kartveli Batum Uluslararası Havalimanı'ndan olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 2,5 saat gecikmeli olarak kalkış yaptı.

Beşiktaş uçağı, yaklaşık 1,5 saatlik uçuşun ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

BÜYÜK DESTEK

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde toplanmaya başlayan farklı takımlardan da birçok taraftar siyah-beyazlı ekibi karşıladı.

Fenerbahçe taraftarı olan Muhammed Karahan, Beşiktaş'ın galibiyetinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "İsrail takımını yendik. Bu Yahudi lobisine boyun eğmedik. Türk taraftarlarımıza, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına yapılanları unutmadık. Filistin bayraklarını almaya çalıştılar. Filistin'e karşı orada bir zulüm var. Biz de bu zulmün karşısında ve Türk takımımızın, Beşiktaş'ın yanında elimizden geldiğince desteklemeye çalıştık. Keşke Batum'a gidebilseydik ama evimiz buraya yakın. Beşiktaş'ı desteklemeye buraya geldik. Dün cidden çok gurur veren, mutlu edici bir galibiyet oldu bizim için" diye konuştu.

Galatasaray taraftarı olan Mehmet Kemal Eren de Beşiktaş'a destek olmak için havalimanına geldiğini aktararak, "Dün maçın başında stres yaşansa da Beşiktaş maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş taraftarını ve Beşiktaş Kulübü'nü tebrik ediyorum. Gürcistan polisi tarafından, Beşiktaş taraftarına olumsuz müdahaleler yapıldı, onları kınıyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi