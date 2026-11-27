Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Bu maçın ardından sarılacivertliler, puanını 8 yaptı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü, 56'ncı dakikada Vedat Muriqi'nin kaydetti. Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ın rakip olduğu bu maç Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün birbirine rakip olduğu ilk maç olarak kayıtlara geçti. Belözoğlu, kazanarak galip gelen taraf oldu. Belözoğlu, ilk Şampiyonlar Ligi maçından galibiyetle ayrıldı.