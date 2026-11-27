GALATASARAY, Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka bir galibiyet temposu yakaladı. 2003-2023 arasında dev arenada çıktığı 49 maçta 10 galibiyet alabilen Cimbom, 53 yaşındaki teknik adamla 23 karşılaşmada 9 kez kazandı. Sarı-kırmızılılar, 26 maç daha az oynadığı bu dönemde eski galibiyet toplamına bir zafer uzaklıkta.

BİR GALİBİYET KALDI

ASLAN, önceki dönemde yaklaşık beş maçta bir kazanırken Buruk yönetiminde iki buçuk maçta bir galibiyet aldı. Lille'i devirerek seriyi başlatan Galatasaray, Stuttgart'ı da mağlup etti. Aston Villa'yı da yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, Buruk dönemindedokuz zaferin üçünü son üç maçına sığdırdı. Bu seri, 23 maçlık karnenin de seyrini değiştirdi. Lille karşılaşması öncesinde 20 maçta 6 galibiyeti bulunan Cimbom'un kazanma oranı yüzde 30'du.

Üçte üçle bu oran yüzde 39.1'e ulaştı. Bir galibiyet daha, Galatasaray'ı 2003-2023 arasındaki zafer toplamına taşıyacak. Buruk'tan önce: 49 maç, 10 galibiyet, %20.4, Buruk'tan sonra: 23 maç, 9 galibiyet, %39.1. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Yunan ekibi AEK ile deplasmanda oynanacak müsabakayı da kazanarak yakalanan bu başarıdaki oranı daha da üstlere taşımaya çalışacak.