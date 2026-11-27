Süper Lig'in çıkıştaki ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Juan, sezonun ilk bölümünde attığı 7 golle Avrupa futbolunun dikkat çeken isimleri arasına girmeyi başardı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren 24 yaşındaki santrfor, Avrupa liglerinde en fazla gol atan futbolcular sıralamasında 31. basamakta yer aldı. İzmir temsilcisinin hücumdaki en önemli silahı olan Sambacı, bu başarısıyla Göztepe'nin uluslararası alandaki görünürlüğüne de önemli katkı sağladı.
CSKA KAPISINDAN DÖNDÜ
Juan'ın yükselen grafiği Avrupa kulüplerinin de gözünden kaçmadı. Geçen sezon ara transfer döneminde Fransız temsilcisi Lille'in 15 milyon euroluk teklifine rağmen takımda tutulan Brezilyalı yıldız, sezon başında bu kez Rus devi CSKA Moskova'nın gündemine geldi. 15 milyon euro civarındaki teklif ve yürütülen görüşmelere rağmen transfer son aşamada gerçekleşmedi. Göztepe'de kalan Juan, formasını yeniden kazanarak gollerine kaldığı yerden devam etti.
DEVRE ARASI YİNE HAREKETLİ
Brezilyalı golcünün performansını sürdürmesi, ocak ayındaki ara transfer dönemini Göztepe açısından daha da önemli hale getirdi. CSKA Moskova'nın ilgisinin devam ettiği, İngiltere Premier Lig ekiplerinin de oyuncuyu takip ettiği belirtiliyor. Ayrıca iki Avrupa kulübünün Sport Republic ile temasa geçtiği haberleri gündeme gelmişti. Göztepe yönetiminin Juan için 20 milyon euro seviyesinden pazarlık masasına oturması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların Avrupa'da golcü kimliğiyle öne çıkan yıldızı, devre arasında kulübün kasasına önemli bir bonservis geliri bırakıp bırakmayacağıyla da merak konusu oldu.
SONKO VARSA YENİLGİ YOK
İZMİR ekibinde Noah Sonko Sundberg'in sahadaki varlığı dikkat çekici bir istatistiği de beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, İsveçli savunmacının görev aldığı 5 karşılaşmanın tamamında sahadan galibiyetle ayrılarak yüzde 100'lük bir başarı yakaladı. Takımın savunma hattında önemli bir alternatif olan Sundberg, forma giydiği maçlarda ortaya koyduğu mücadeleci futbolla teknik heyetin güvenini kazandı. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve rakip hücumcularla girdiği ikili mücadelelerdeki direnciyle öne çıkan Sundberg, Göztepe'nin savunma kurgusunda önemli bir parça haline geldi. Sarı-kırmızılıların onun sahada bulunduğu 5 maçta fire vermemesi, oyuncunun takıma katkısını ortaya koyan dikkat çekici bir veri oldu. Savunmada alternatifli bir kadroya sahip olmak isteyen teknik direktör Stanimir Stoilov için de Sundberg'in performansı önemli bir avantaj oluşturuyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Sundberg'in sahada olduğu maçlardaki galibiyet serisinin devam etmesini bekliyor.
HENRİQUE'NİN YERİNE 2 ADAY
SARI-KIRMIZILI ekibin Erzurumspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı forveti Andre Henrique'nin durumu, teknik heyetin planlarını değiştirdi. Andre Henrique'nin Trabzonspor karşılaşmasında forma giyememesi durumunda Juan'ın hücumdaki partneri için iki isim ön plana çıkıyor. Janderson ve Armstrong, Bulgar teknik adamın değerlendirdiği güçlü adaylar arasında yer alıyor.