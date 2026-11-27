S üper Lig'in çıkıştaki ekiplerinden Göztepe 'nin Brezilyalı yıldızı Juan, sezonun ilk bölümünde attığı 7 golle Avrupa futbolunun dikkat çeken isimleri arasına girmeyi başardı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren 24 yaşındaki santrfor, Avrupa liglerinde en fazla gol atan futbolcular sıralamasında 31. basamakta yer aldı. İzmir temsilcisinin hücumdaki en önemli silahı olan Sambacı, bu başarısıyla Göztepe'nin uluslararası alandaki görünürlüğüne de önemli katkı sağladı.

CSKA KAPISINDAN DÖNDÜ

Juan'ın yükselen grafiği Avrupa kulüplerinin de gözünden kaçmadı. Geçen sezon ara transfer döneminde Fransız temsilcisi Lille'in 15 milyon euroluk teklifine rağmen takımda tutulan Brezilyalı yıldız, sezon başında bu kez Rus devi CSKA Moskova'nın gündemine geldi. 15 milyon euro civarındaki teklif ve yürütülen görüşmelere rağmen transfer son aşamada gerçekleşmedi. Göztepe'de kalan Juan, formasını yeniden kazanarak gollerine kaldığı yerden devam etti.

DEVRE ARASI YİNE HAREKETLİ

Brezilyalı golcünün performansını sürdürmesi, ocak ayındaki ara transfer dönemini Göztepe açısından daha da önemli hale getirdi. CSKA Moskova'nın ilgisinin devam ettiği, İngiltere Premier Lig ekiplerinin de oyuncuyu takip ettiği belirtiliyor. Ayrıca iki Avrupa kulübünün Sport Republic ile temasa geçtiği haberleri gündeme gelmişti. Göztepe yönetiminin Juan için 20 milyon euro seviyesinden pazarlık masasına oturması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların Avrupa'da golcü kimliğiyle öne çıkan yıldızı, devre arasında kulübün kasasına önemli bir bonservis geliri bırakıp bırakmayacağıyla da merak konusu oldu.