Avrupa kupalarında sahne alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, rakiplerini mağlup ederek Türkiye'ye haftayı dört galibiyetle kapattırdı. Alınan sonuçlarla birlikte UEFA ülke puanında yeni tablo şekillenirken Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve üst basamaklarla arasındaki puan farkı gündeme geldi. İşte 27 Kasım 2026 tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin son durumu…
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASINDA TÜRKİYE'NİN KAÇ PUANI VAR?
Dört temsilcimizin Avrupa'da elde ettiği galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, 54.675 puanla 9. sırada yer aldı.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1. İngiltere – 109.019 puan
2. İtalya – 93.446 puan
3. İspanya – 87.743 puan
4. Almanya – 86.259 puan
5. Fransa – 73.439 puan
6. Portekiz – 70.150 puan
7. Belçika – 65.250 puan
8. Hollanda – 57.395 puan
9. Türkiye – 54.675 puan
10. Yunanistan – 47.612 puan
11. Çekya – 47.125 puan
12. Polonya – 46.125 puan