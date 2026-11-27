Avrupa kupalarında sahne alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, rakiplerini mağlup ederek Türkiye'ye haftayı dört galibiyetle kapattırdı. Alınan sonuçlarla birlikte UEFA ülke puanında yeni tablo şekillenirken Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve üst basamaklarla arasındaki puan farkı gündeme geldi. İşte 27 Kasım 2026 tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin son durumu…