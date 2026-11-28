TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, kulüpte gündeme gelen hisse devri sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. İş insanı Cengiz Günaydın'ın Bodrum temsilcisinin çoğunluk hisselerini alıp yeni başkan olması beklenirken, devrin kendisinden habersiz yürütülmesinden yakınan Ankara, "6 yıllık ortaklarınızı neden bu sürecin dışında bıraktınız?" dedi. Taner Ankara, "20 Kasım'da pay defterine dahi işlenen bir hisse devrini neden 23 Kasım'a kadar ortaklarınızdan gizlediniz? Bütün işlemleri tamamladıktan sonra ortaklarınıza bilgi vermek nasıl bir ortaklık anlayışıdır. Genel kurula katılmayacağım. Ama ben buradayım. Hisselerimi de vermiyorum" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR MASAYA OTURMAYACAĞIM'

Yaşanan olaylardan dolayı sert açıklamalarda bulunan Ankara, "Ben satmakla ilgili ortada yazılı bir teklif olmadığı sürece, alıcının ismi olmadığı sürece, ben karşı tarafı araştırmadığım sürece hiçbir masaya oturmayacağım. Çünkü kulübün 6 yıllık sürecinin 4.5 yılını yönetirken biz satmakla ilgili hiç konuşmuyoruz, Zaten esas problem orada. O gün eğer bunlar bir kere konuşulsaydı, hiç sıkıntı yoktu. Hisseleri satabilirsin ama bunu mayıs ayında kamuoyuyla paylaşırsın. Ben buradayım. Genel kurula katılmayacağım. Ama ben buradayım. Hisselerimi de vermiyorum. Hissem değersizleşmiş, sıfıra düşmüş, ben sözümün arkasındayım. Sürecin, bu tiyatro sahnesinin birinci sahnesiydi. Bu tiyatro sahnesinde daha dört beş tane sahne var. Söz verdiklerimi yarı yolda bırakmıyorum. Bodrumspor sahipsiz değil. Bodrum sahipsiz değil. Herkes çıkacak, taşın altına elini sokacak" dedi.