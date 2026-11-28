TÜRK futbolunda kutuplaşmanın sık sık gündeme geldiği günlerde Göztepe ile Trabzonspor , ortaya koydukları dayanışmayla farklı bir hikaye yazıyor.

Son yıllarda iki takım arasında gelişen sıcak ilişkiler, artık yalnızca tribünlerle sınırlı kalmayıp iki şehrin sokaklarına da taşınıyor. Trabzon'a deplasman için giden Göztepeliler, Karadeniz'de ev sahibi gibi ağırlanırken İzmir 'e gelen Trabzonsporlular da aynı misafirperverlikle karşılanıyor. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor taraftar grubu VİRA'nın, Trabzon'a gelen Göztepeliler için yaklaşık 20 işletmeyle anlaşarak yüzde 50'ye varan indirimler sağlaması bu dostluğun önemli örneklerinden biri olmuştu. Şimdi ise sıra İzmir'de. Pazartesi günü oynanacak mücadele öncesinde Güzelyalı'daki çok sayıda restoran ve kafe, Trabzonspor taraftarlarına yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişen indirimler sunacağını duyurdu. İki camia arasındaki dostluğun en unutulmaz anlarından biri sezon başında yaşanmıştı.

Göztepe, Trabzonspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda ağırladığı özel karşılaşmada radikal bir karara imza atarak tribünleri birleştirmiş, bordo-mavili taraftarlar mücadeleyi Göztepelilerle birlikte izlemişti. Dostluk müzikle de taçlanmıştı. Trabzonspor yönetimi, Papara Park'ta maç öncesinde Göztepe ile özdeşleşen Levent Yüksel'in 'Medcezir' şarkısını çalarak sarı-kırmızılılara jest yapmıştı. Göztepe yönetimi de bu jesti karşılıksız bırakmamış, Gürsel Aksel'de Niyazi Koyuncu'nun Trabzonspor'la özdeşleşen 'Yol' şarkısını taraftarlarla birlikte söyleterek bordo-mavili camiaya karşılık vermişti. Şimdi iki takım 30 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda yeniden karşı karşıya gelecek.



JANDERSON FORMA BEKLİYOR

GÖZTEPE'DE, Erzurumspor FK deplasmanında sakatlanan Brezilyalı golcü Andre Henrique'nin henüz hazır duruma gelmediği bildirildi. Yoğun bir tedavi programına alınan Henrique'nin büyük ihtimalle Trabzonspor maçına yetişemeyeceği, teknik direktör Stanimir Stoilov'un ise diğer Brezilyalı Janderson'u sahaya süreceği belirtildi. Juan'la birlikte Janderson'u ileri uçta görevlendirmeyi planlayan Stoilov'un İrlandalı forvet Armstrong'u ise yedek oturtması bekleniyor.