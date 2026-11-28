EGE Bölgesi'ndeki ekiplerimiz, bugün mücadele ettikleri 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de önemli engelleri aşmaya çalışacak. 1. Lig'de son 3 maçını kaybedip üst sıralardan uzaklaşan Muğlaspor sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Melih Aldemir yönetecek. Üst üste Boluspor (D) ve Artı Değer Vanspor maçlarını 2-1 kazanıp adını play-off hattına yazdıran Bodrum FK deplasmanda Sivasspor'la oynayacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda İbrahim Güner'in görev alacağı maç saat 13.30'da başlayacak.

BUCA'NIN RAKİBİ BİGA

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta Aliağa Futbol sahasında Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Yine aynı grupta Somaspor deplasmanda Şanlıurfaspor'la oynayacak. 11 Nisan Stadı'nda Emre Can Furuncu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ise Balıkesirspor, evinde düşme hattında yer alan 9 puanlı Söke 1970 ile rakip olacak. Grupta düşme potasındaki Bucaspor 1928 ise 15.30'da evinde Bigaspor'la kozlarını paylaşacak.