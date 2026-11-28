UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, puanını 8'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle 2 milyon 100 bin Euro daha kazandı. UEFA, lig aşamasında galibiyete 2,1 milyon Euro, beraberliğe 700 bin Euro ödüyor. Liverpool ve Shakhtar Donetsk galibiyetlerinden 4,2 milyon euro kazanan Fenerbahçe, iki beraberlikten de 1,4 milyon Euro gelir elde etti. Böylece sarı-lacivertlilerin beş maçtaki performans primi 5,6 milyon Euro'ya ulaştı. Fenerbahçe, play-off'ta Lyon'u eleyerek lig aşamasına kaldı ve 18 milyon 620 bin euroluk katılım payını hak etti. UEFA'nın 2026-2027 sezonu dağıtım kurallarına göre lig aşamasına yükselen takımlar ön elemeler için ayrı ödeme almıyor. Play-off'taki 4 milyon 290 bin Euro'luk ödeme ise bu turda elenen takımlara veriliyor. Katılım payı ve maç primlerinin toplamı 24 milyon 220 bin Euro'ya çıkarken, Fenerbahçe'nin tahmini değer payı 12,08-12,58 milyon Euro aralığında.