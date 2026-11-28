GALATASARAY'DA bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'e Rus kulüplerinin ilgisi giderek artıyor. CSKA Moskova ve Zenit'in, yıldız futbolcu için ciddi bir transfer bütçesi ayırdığı ve Galatasaray'la temas kurduğu belirtildi. İki kulübün de 30 milyon avroluk bir paketle sarı kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. Galatasaray altyapısından yetişen ve takımın kaptanları arasında yer alan Yunus Akgün'ün ise ocak ayında ayrılmaya niyeti yok.

DAHA ÖNCE GİTMEMİŞTİ

ÜST üste beşinci şampiyonluğu hedefleyen millî futbolcu, önceliğini takımına verdi. Yunus Akgün'ün transfer konusundaki kararı Başkan Dursun Özbek ve yönetime bıraktığı, sezon sonunda kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceği öğrenildi. Yunus Akgün, 2025 yılında sözleşmesinde 11 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunmasına rağmen Borussia Dortmund, Benfica ve Sporting Lizbon'un tekliflerini kabul etmemişti. Yıldız futbolcunun yeni sözleşmesinde ise serbest kalma maddesine yer verilmemişti. Bu sezon sarı kırmızılı formayla 17 maça çıkan Yunus Akgün, biri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere dört gol atarken, bir de asist yaptı.