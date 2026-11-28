Ancak Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırılar ve uluslararası kamuoyunda yükselen soykırım suçlamalarına rağmen İsrail takımları Avrupa organizasyonlarında mücadele etmeyi sürdürüyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımların İsrail söz konusu olduğunda gündeme alınmaması, UEFA'nın kararlarında çifte standart uyguladığı yönündeki eleştirileri artırıyor. Tartışmaların son adresi ise Gürcistan oldu. UEFA Avrupa Ligi 'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva arasında oynanan karşılaşma, tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle yaklaşık 30 dakika durdu. Siyah-beyazlı taraftarların Filistin'e destek amacıyla pankart ve bayrak açmasının ardından Gürcistan polisi tribünlere müdahale etti. Sosyal medyadaki görüntülerde polisin biber gazı kullandığı ve taraftarlara orantısız güç uyguladığı görüldü. Yaşananların ardından bir taraftarın sedyeyle tribünden çıkarılması tepkileri daha da büyüttü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Beşiktaş Kulübü, güvenlik güçlerinin taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımını kınayarak UEFA ve Batum Başkonsolosluğu nezdinde girişimlerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu da yaşananları kabul edilemez olarak rak nitelendirirken olayla ilgili inceleme yapılmasını talep etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gürcistanlı mevkidaşıyla görüşmesi de konunun diplomatik boyuta taşındığını ortaya koydu. Gürcistan İçişleri Bakanı ise Filistin bayraklarının UEFA yetkililerince toplandığını ifade etti. Beşiktaş'ın sahadan 2-1 galip ayrıldığı gecede futbolun önüne geçen olaylar, UEFA'nın tarafsızlık ve eşitlik ilkelerini yeniden tartışmaya açtı.



HER ŞEYE İNAT

'İŞGALE isyan, Filistin'e özgürlük' pankartı açan Beşiktaşlı taraftarlar, memleketleri Bingöl'e döndü. Taraftarlardan Mazlum Ağırbaş, "Pankartı açmak istediğimiz zaman yakın mesafede hemen orantısız bir şiddetle karşılaştık. Biber gazından çok etkilenen arkadaşlar oldu. Ama orada iyi bir birlik ve beraberlik gösterdik. Pankartı vermedik. Türk bayraklı atkılarımızı içeriye almak istemediler" dedi.



UEFA'DAN KOMİK AÇIKLAMA

BEŞİKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer- Sheva'yı 2-1 yendiği karşılaşma, tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle bir süre durdu. UEFA yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. UEFA, stadyumdaki güvenlikten sorumlu olmadığını belirtti. UEFA edindiği bilgilere göre polisin Beşiktaş taraftarları arasında çıktığı öne sürülen kavgayı sona erdirmek için tribüne girdiğini ve polisle taraftarlar arasındaki gerginliğin bu müdahalenin ardından başladığını savundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise Gürcistan polisinin müdahalesini orantısız olarak nitelendirmişti.



BEŞİKTAŞ BAŞKANI ADALI'DAN TEŞEKKÜR



BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Hapoel Beer-Sheva mücadelesi ve sonrasında siyah-beyazlılara destek verenlere teşekkür etti. Adalı, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın bugün yalnızca bir futbol maçını kazanmak için sahaya çıkmadığını belirten Adalı, "Değerli Beşiktaşlılar, aziz milletimiz! Tüm dünyanın gözünün üzerimizde olduğu bir gecede Beşiktaş'ımıza yakışan duruşu sergilemek, insanlığa en doğru mesajı vermek için sahaya çıktık. Maç içinde yaşanan birtakım hadiseler ilk başta kalbi bizimle atan herkesi endişelendirse de biz burada devletimizin, milletimizin, saha içinde rakip, saha dışında dost olduğumuz kıymetli kulüplerimizin desteğini gördük. Bu birlik, bu destek, bu kenetlenme sayesinde sahaya daha güçlü döndük." ifadelerini kullandı.