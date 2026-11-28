YUNANİSTAN'IN Olympia kentinde düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı formayla ringe çıkan İzmirli millî sporcu Ceylin Naz Akçay, 42 kilogram U16 (Alt Gençler) kategorisinde dünya ikincisi olarak ülkemize ve İzmir'e büyük bir gurur yaşattı. 6-16 Kasım 2026 tarihleri arasında 60 ülkeden yaklaşık bin 100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen dev organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Bornova'da faaliyet gösteren Altınkemer Spor Kulübü sporcusu Ceylin Naz Akçay, sergilediği üstün performansla dünya kürsüsüne çıkmayı başardı. Şampiyona boyunca disiplinli oyunu ve ringdeki kararlılığıyla dikkat çeken genç yetenek, 42 kilogram U16 kategorisinde birbirinden güçlü rakiplerle karşılaştı. Eleme turlarında Filipinler'den rakibini mağlup eden Ceylin Naz Akçay, yarı finalde ise Rus rakibini ringden mağlup göndererek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında da son ana kadar büyük bir mücadele ortaya koyan milli sporcumuz, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının ardından başarısını dünya arenasına taşıyan Ceylin Naz Akçay'ın bu derecesi, yetiştiği Altınkemer Spor Kulübü'nde ve eğitim gördüğü BASEK Batı Anadolu Okulları'nda büyük sevinçle karşılandı. Ceylin Naz Akçay'ın gümüş madalyayla taçlandırdığı şampiyonada Türk Milli Takımı da toplamda 6 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 23 madalya kazanarak Ring Gençler kategorisinde takım hâlinde dünya ikinciliğine ulaştı.