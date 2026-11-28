3. Lig 2. Grup'ta son haftalarda yakaladığı harika çıkışla sezon başında planladığı şampiyonluk yarışına dahil olan Karşıyaka'nın eski başkanlarından, şu an futbol takımına maddi ve manevi büyük destekler veren Azat Yeşil, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeşil-kırmızılıların kendi stadına kavuşmasının yalnızca futbol takımı için değil, camianın geleceği açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Yeşil, "Takımın her hafta farklı bir statta maç oynaması kabul edilebilir bir durum değil. Bir an evvel kendi stadımıza kavuşmalıyız. Statla ilgili zemin etüt çalışmaları yapıldı.

TELAFİ EDECEĞİZ

ARTIK uygulama projesine geçilmesini, ardından ihalenin gerçekleştirilerek inşaatın bir an önce başlamasını temenni ediyoruz. Bir noktada başlangıç yapıldı. Bundan sonraki sürecin hızlanarak devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu. Teknik direktör değişikliğinin ardından takımın oyununda da olumlu bir değişim yaşandığını dile getiren Yeşil, "Hoca değişikliğinin ardından oyun olarak da farklı bir görüntü ortaya çıktı. Son 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alındı. Ancak lig uzun bir maraton. Camiamız ve futbol şubemiz bu başarı için büyük emek ve çaba harcıyor. Biz de takımın bir üst lige çıkması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Teknik heyet tamamen Uşak maçına odaklanmış durumda. Her hafta önümüzdeki karşılaşmaya bakıyoruz. Hedefimiz başarılı olmak. Yaşadığımız basit puan kayıplarını telafi edeceğimize inanıyorum" dedi.