UEFA Konferans Ligi'nde Bulgaristan'ın CSKA Sofya ekibini deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Mısırlı yıldız Muhammed Salah, takımına adeta hayat veriyor. CSKA Sofya maçında Trabzonspor'un beraberlik golünü atan ve ikinci gole de katkı sağlayan Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde gol sayısını 3'e yükseltti. UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un deplasmanda 4-2 galip geldiği KuPS Kuopio maçı ile sahasında 2-0 kazandığı Hearts karşılaşmasında birer kez rakip fileleri havalandıran Mısırlı yıldız, CSKA Sofya karşısında gollerine devam etti. Salah, Trabzonspor forması altında bu sezon Süper Lig'de 12 karşılaşmada 9, UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta 3 gol kaydetti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros maçlarında da görev yapan Salah, toplam 18 müsabakada 12 gol atmayı başardı.