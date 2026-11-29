Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanıyor.
Müsabakada Batuhan Kolak düdük çalıyor. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Esat Sancaktar üstleniyor.
VAR'da Daniele Paterna, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev alıyor.
Fenerbahçe - Erzurumspor FK karşılaşması saat 19.00'da başladı.
Fenerbahçe - Erzurumspor FK: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Kante, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi.
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Diabate.