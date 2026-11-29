Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanan mücadelede gözler yalnızca sahadaki rekabette değildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerden yükselttikleri sesle Filistin'de yaşananlara dikkat çekti.
Karşılaşma öncesinde açılan pankart ve yapılan tezahüratlar, Kadıköy'de maçın öne çıkan anları arasında yer aldı.
KADIKÖY TRİBÜNLERİNDEN GAZZE MESAJI
Fenerbahçeli taraftarlar, tribünlerde Filistin bayrağının üzerine İngilizce "The Pain Of Gaza Is The Shame Of The World" yazılı pankart açtı. Pankartta yer alan ifade, Türkçeye "Gazze'nin acısı dünyanın utancıdır" şeklinde çevriliyor.
"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" TEZAHÜRATI
Sarı-lacivertli taraftarlar pankartın yanı sıra "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları da attı. Tribünlerden verilen mesaj, karşılaşmanın dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.