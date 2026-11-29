Süper Lig 'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanan mücadelede gözler yalnızca sahadaki rekabette değildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerden yükselttikleri sesle Filistin 'de yaşananlara dikkat çekti.

Karşılaşma öncesinde açılan pankart ve yapılan tezahüratlar, Kadıköy'de maçın öne çıkan anları arasında yer aldı.