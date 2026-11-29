Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde kritik maçların hazırlıkları sürerken sarı-kırmızılı camiayı endişelendiren bir gelişme yaşandı. Amedspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan uzak kalan Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler, beklenen dönüş takviminin değiştiğini gösterdi.
Tedavisi için Katar'da bulunan yıldız futbolcunun sahalara dönüşüyle ilgili planlar yeniden yapılırken, Galatasaray'ın önündeki zorlu fikstür öncesinde önemli bir eksikle mücadele etmesi bekleniyor.
SAKATLIĞIN BOYUTU BEKLENENDEN CİDDİ
Amedspor maçında sakatlanan Rafael Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmişti.
İlk etapta 8 Aralık'ta oynanacak AEK karşılaşmasına yetiştirilmesi planlanan Portekizli futbolcunun sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğu öğrenildi.
İLK YARIYI KAPATTI!
Takvim'in haberine göre 27 yaşındaki yıldız futbolcunun sezonun ilk yarısında yeniden forma giymesi beklenmiyor.
Bu gelişme, özellikle Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'ın hücum hattında önemli bir eksik anlamına geliyor.
SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Tedavisi Katar'da devam eden Rafael Leao'nun 17 Ocak 2027'de oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Rafael Leao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncunun uzun süre takımdan uzak kalacak olması sarı-kırmızılıların planlarını da etkileyecek.