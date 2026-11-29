BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rafael Leao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncunun uzun süre takımdan uzak kalacak olması sarı-kırmızılıların planlarını da etkileyecek.