İzmir'de futbol heyecanı doruğa çıkıyor! Süper Lig'de mücadelesini sürdüren Göztepe, 13. hafta karşılaşmasında güçlü rakibi Trabzonspor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekibin en büyük gücü yine tribünleri dolduracak taraftarı olacak.
Geçtiğimiz hafta Erzurumspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Göz-Göz, bu kez kendi sahasında kazanarak çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. İzmir temsilcisinin Trabzonspor karşısında ortaya koyacağı performans şimdiden merak konusu oldu.
GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Göztepe ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig 13. hafta mücadelesi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak.
Karşılaşmanın başlama saati ise 19.00 olarak açıklandı. Mücadele, İzmir'deki ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Göztepe-Trabzonspor karşılaşması futbolseverlerle beIN SPORTS 2 ekranlarında buluşacak. İzleyiciler mücadeleyi canlı yayın üzerinden takip edebilecek.
GÖZTEPE'DE HEDEF 3 PUAN!
Geçtiğimiz hafta Erzurumspor FK deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle moral bulan Göztepe, Trabzonspor karşısında da kazanarak taraftarına büyük sevinç yaşatmak istiyor. Ligde 18 puanla 10. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, 28 puanlı ikinci sıradaki Trabzonspor karşısında zorlu bir sınava çıkacak.
Göztepe için bu karşılaşma yalnızca üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda İzmir'deki futbol coşkusunu yeniden gösterme fırsatı olacak. Gürsel Aksel'de tribünlerin oluşturacağı atmosferle birlikte sarı-kırmızılıların sahaya nasıl bir mücadele koyacağı merakla bekleniyor.