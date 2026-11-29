Göztepe için bu karşılaşma yalnızca üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda İzmir'deki futbol coşkusunu yeniden gösterme fırsatı olacak. Gürsel Aksel'de tribünlerin oluşturacağı atmosferle birlikte sarı-kırmızılıların sahaya nasıl bir mücadele koyacağı merakla bekleniyor.

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