  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay Altay’da işlem tamam

’da işlem tamam

Altay’da işlem tamam
Giriş Tarihi: 12.9.2020

TFF 1. Lig'de dış transferde kadrosuna Khaly Thiam, Tolga Ünlü, William De Amorim, Lokman Gör, Armand Gnanduillet, Ergin Keleş, Burak Öğür, Jovan Blagojevic, Erhan Çelenk, Jasmin Scuk, Rıdvan Şimşek, Timur Temeltaş, Ziya Alkurt ve Abdülhamit Yıldız'ı katan Altay, savunmaya iki takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor'dan ayrılan Edin Cocalic ve en son Giresunspor'da forma giyen Çağlar Birinci'yi renklerine kattı. İzmir ekibinin kampına katılan Çağlar'ın sağlık kontrolünden geçtiği ve lisansını çıkarılacağı bildirildi. Akhisarspor'da fesih işlemlerini tamamlayan Cocalic'in ise bugün resmi imzayı atması bekleniyor. Bu iki takviye ile Altay savunma hattı takviyelerini tamamladı.

YÖNETİM, YEKTA İLE TEMAS SÜRÜYOR
SİYAH-BEYAZLILAR, oyun kurucu pozisyonuna takviye yapmak için bonservis sorunu olmayan Yekta Kurtuluş ile görüşmelerini sürdürüyor. 34 yaşındaki futbolcunun Altay'ın teklifine sıcak baktığı görüşmelere hız verildiği öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay’da işlem tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA