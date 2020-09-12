Altay’da işlem tamam

TFF 1. Lig'de dış transferde kadrosuna Khaly Thiam, Tolga Ünlü, William De Amorim, Lokman Gör, Armand Gnanduillet, Ergin Keleş, Burak Öğür, Jovan Blagojevic, Erhan Çelenk, Jasmin Scuk, Rıdvan Şimşek, Timur Temeltaş, Ziya Alkurt ve Abdülhamit Yıldız'ı katan Altay, savunmaya iki takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor'dan ayrılan Edin Cocalic ve en son Giresunspor'da forma giyen Çağlar Birinci'yi renklerine kattı. İzmir ekibinin kampına katılan Çağlar'ın sağlık kontrolünden geçtiği ve lisansını çıkarılacağı bildirildi. Akhisarspor'da fesih işlemlerini tamamlayan Cocalic'in ise bugün resmi imzayı atması bekleniyor. Bu iki takviye ile Altay savunma hattı takviyelerini tamamladı.

YÖNETİM, YEKTA İLE TEMAS SÜRÜYOR

SİYAH-BEYAZLILAR, oyun kurucu pozisyonuna takviye yapmak için bonservis sorunu olmayan Yekta Kurtuluş ile görüşmelerini sürdürüyor. 34 yaşındaki futbolcunun Altay'ın teklifine sıcak baktığı görüşmelere hız verildiği öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ