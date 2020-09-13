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Haberler Altay Altay - Yılport Samsunspor: 0-0 | MAÇ SONUCU

- Yılport : 0-0 | MAÇ SONUCU

1'inci Lig'de 2020-21 sezonu ilk hafta mücadelesinde evinde Yılport 'la 0-0 berabere kaldı. Sezona 1'er puanla başlayan iki takımın oyuncuları maç sonunda birbirlerini tebrik etti.

Altay - Yılport Samsunspor: 0-0 | MAÇ SONUCU

13.09.2020, 19:00 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020,21:29

28'inci dakikada gelişen Samsunspor atağında Ahmethan'ın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Burak Çalık'ın vuruşunda kaleci Burak gole izin vermedi.

31'inci dakikada Altay'ın sağdan kazandığı serbest vuruşta Putsila ceza sahasına kesti. Paixao'nun kafa şutunda kaleci Nurullah köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

36'ncı dakikada soldan Samsunspor ceza sahasına giren Putsila topu geriye çıkardı. Ziya'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

46'ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Altaylı Erhan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nurullah'ın kucağında kaldı.

59'uncu dakikada sağdan ceza sahasına sokulan Putsila'nın sert şutunda kaleci Nurullah ayağıyla golü önledi.

63'üncü dakikada konuk ekipten Burak sağdan ortaladı. Ceza sahasındaki Plumain'in ayak koyduğu top yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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